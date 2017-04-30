ليس هناك مهنة سهلة، فكل الأعمال شاقة، وإن كنت تظن أن وظيفة مثل مضيفة الطيران ممتعة ولا تحتاج إلى مجهود، فربما عليك التفكير مجدداً.

إذ تقول فيونا تاب التي تعمل مضيفة جويةحسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية إنها اختارت هذه المهنة منذ كانت في التاسعة عشرة من عمرها، وفضلتها على استكمال دراستها الجامعية، وتابعت: “أردتُ بذلك أن أخرج للعالم، وأقابل أشخاصاً آخرين، لكن، أدركتُ سريعاً أن العمل كمضيفة جوية هو أمرٌ شاق للغاية ومرهقٌ جسدياً”.

من خلاصة تجاربها وتجارب زميلاتها، نقدم لك بعض المعلومات القيمة عن كيفية التغلب على إرهاق السفر واختلاف التوقيت:

1- اشرب الكثير من الماء

تشير مجلة Flyingk الأمريكية إلى أنَّ الجفاف يؤثر على جميع راكبي الطائرة، ويمكن أن يكون مميتاً عندما يحدث للطيارين في غرفة القيادة، ولذا عليك اتِّباع نصائح الخبراء وتناول السوائل بكثرة، وتقول مضيفة الطيران هيذر سانشيز: “اشرب السوائل، ومارِس الرياضة، وتناول أغذية صحية”، وتنصح أيضاً باستخدام الزيوت العطرية العلاجية للمساعدة على الاسترخاء.

2- تجنَّب الأغذية المالحة

الأغذية المالحة يمكنها أن تزيد آثار الجفاف وتُضاعف الشعور بالإرهاق، لذا، التزم بتناول الفواكه الطازجة والحبوب الكاملة والبروتينات، ورغم أنَّ تناول جرعة زائدة من الملح لا يؤدي مباشرةً إلى الإصابة بالأرق، فإنَّه يزيد احتمال ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل، وهي أمور من الممكن أن تتسبب في صعوبة النوم.

3- استرح أثناء الرحلة

استغلَّ وقت الرحلة كي تصل وأنت مسترخٍ، كراكب، لديك فرصة أكبر من أفراد طاقم الطائرة لاستغلال وقت السفر في تنشيط جسدك وذهنك، لذلك لا تشاهد الفيلم وخُذ قيلولة فترة قصيرة من الوقت.

4- عندما تهبط رحلتك نَم حسب التوقيت المحلي

عدم الذهاب للنوم عندما تكون مرهقاً هو أمرٌ صعب للغاية، ولكن الانتظار حتى وقت النوم حسب التوقيت المحلي (حتى وإن كان مبكراً) سيساعدك في التأقلم سريعاً مع المنطقة الزمنية الجديدة.

5- قاوم الرغبة في التفكير بشأن التوقيت في وطنك

بمجرد أن تصعد على متن الطائرة، اضبط ساعتك وأجهزتك الإلكترونية على المنطقة الزمنية الجديدة، وينصح دانييل لاكال، عالم الاقتصاد الحاصل على درجة الدكتوراه، والذي تحقق كتبه أعلى المبيعات، ويسافر باستمرار لإلقاء المحاضرات وحضور الندوات، بأن تبدأ في فعل ذلك حتى قبل أن تغادر وطنك، وقال: “استعد للسفر قبل يومين من خلال التكيف ببطء مع توقيت البلد الذي ستزوره”، السفر فرصة لاستكشاف مكانٍ جديدٍ ومثير، لذا اتّبع هذه النصائح البسيطة التي يقدمها الخبراء كي تضمن الاستمتاع بكل دقيقةٍ.