وصل إلى مدينة الأقصر، اليوم الأحد، فريق برنامج “to down show”، أحد أشهر البرامج التلفزيونية في أمريكا والعالم، والذي يعرض على قناة nbs الأمريكية.

ويصور البرنامج حلقات خاصة عن مومياء الملك رمسيس الثالث وأبرز الأسرار الأثرية والقصة المعروفة باسم “مؤامرة الحريم”، وكيفية اكتشاف الخبيئة في الدير البحري بمدينة القرنة غرب الأقصر.

وتصور حلقات البرنامج بالكامل في المتحف المصري والبر الغربي بمحافظة الأقصر حيث من المتوقع أن يشاهد حلقات البرنامج، الذي يحظى بنسبة متابعة كبيرة حول العالم، ملايين المشاهدين.

ويستضيف البرنامج الأشهر في العالم، وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس حيث يستعرض مقدم البرنامج كير سيمونس معه قصص وروايات الملك رمسيس الثالث ويفتح خزائن الأسرار الفرعونية الشيقة.

وتعرض الحلقات التي تم تصوير جزء كبير منها داخل مقبرة الملك رمسيس الثالث بوادي الملوك، وكذلك داخل خبيئة المومياوات بالدير البحري في شهر يونيو المقبل كما سيتم عرض فيلم المومياء الذي قام ببطولته النجم العالمي توم كروز.

على صعيد متصل، استضاف البرنامج محافظ الأقصر محمد بدر الذي أكد أن البرنامج سيكون له أثر كبير في تنشيط السياحة من خلال تسليطه للضوء على أهم الكنوز الأثرية، لافتًا إلى أن البرنامج يحظى بنسب مشاهدة كبيرة حول العالم.