قال الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، إنه تقدم بطلب لوزارة الخارجية لتجديد جواز سفره منذ 3 أسابيع دون رد.

وكتب البرادعي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي توتير: “تقدمت منذ 3 أسابيع لوزارة الخارجية بطلب تجديد جواز سفرى وهو ما يستغرق عادة أيام، آمل ألا يكون هناك خلط بين حقوق المواطنة وتأييد سياسات الدولة”.

تقدمت منذ 3أسابيع لوزارة الخارجية بطلب تجديد جواز سفرى وهو ما يستغرق عادة أيام. آمل ألا يكون هناك خلط بين حقوق المواطنة وتأييد سياسات الدولة

ولاقت تغريدة البرادعي تفاعل من قبل نشطاء سياسيين حيث علق المحلل السياسي الدكتور حازم عبد العظيم قائلا: “أنا با حاول أجدد بطاقتي من سنتين مش عايزين يدولي إخلاء طرف رسمي من الوزارة، وأضاف ساخرا: “وبعدين يا بوب الرئيس قال انه بيرحب بالمعارضة في مؤتمر الشوباب”.