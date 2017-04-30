قام محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، بجولة ميدانية بمدينة قوص لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية التي يجرى تنفيذها هناك، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.

بدأ المحافظ جولته اليوم الأحد، بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بالقرى التابعة لمجلس قروي جراجوس والممول من الصندوق المصري السويسري للتنمية بالتعاون مع خمس جمعيات أهلية.

وأوضح أنه قد تم الانتهاء من اختبار أكثر من 70% من خطوط شبكة محطة صرف صحي الشعراني، وأعطى تعليماته بتكثيف العمل للانتهاء من المشروع في أقرب وقت.

وتابع المحافظ أعمال التوسعات بمحطة برك الأكسدة بقرية العليقات بطاقة استيعابية حوالي 12 ألف م3 يوميا لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمحطة بعد الانتهاء من أعمال التوسعات إلى 30 ألف م3 يوميا، مشيرا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لإنهاء مشروعات الصرف الصحي ورفع كفاءة المحطات القائمة لتغطية خدمات الصرف في جميع مدن وقرى المحافظة.

كما تابع الأعمال الإنشائية بكوبري قوص العلوي بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 73 مليون جنيه، ويجرى إنهاء القواعد والأعمدة الخراسانية المجاورة لمزلقان السكة الحديد تمهيدا لاستكمال الجزء المتبقي من سطح الكوبري، موجها الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الكوبري الذي يضم عددا من التفريعات التي تساهم بشكل فعال في إحداث سيولة مرورية كبيرة بوسط المدينة.

وتفقد المحافظ 16 عمارة إسكان اجتماعي بقرية العقب وتضم 384 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تقدر بـ48 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من أعمال التشطيبات وتوصيل المرافق لثمان عمارات منها، فيما تجرى أعمال التشطيب للعمارات الثمانية الأخرى.