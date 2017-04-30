محافظ قنا يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قوصالأحد، 30 ابريل 2017 08:48 م
قام محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، بجولة ميدانية بمدينة قوص لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية التي يجرى تنفيذها هناك، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.
بدأ المحافظ جولته اليوم الأحد، بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بالقرى التابعة لمجلس قروي جراجوس والممول من الصندوق المصري السويسري للتنمية بالتعاون مع خمس جمعيات أهلية.
وأوضح أنه قد تم الانتهاء من اختبار أكثر من 70% من خطوط شبكة محطة صرف صحي الشعراني، وأعطى تعليماته بتكثيف العمل للانتهاء من المشروع في أقرب وقت.
وتابع المحافظ أعمال التوسعات بمحطة برك الأكسدة بقرية العليقات بطاقة استيعابية حوالي 12 ألف م3 يوميا لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمحطة بعد الانتهاء من أعمال التوسعات إلى 30 ألف م3 يوميا، مشيرا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لإنهاء مشروعات الصرف الصحي ورفع كفاءة المحطات القائمة لتغطية خدمات الصرف في جميع مدن وقرى المحافظة.
كما تابع الأعمال الإنشائية بكوبري قوص العلوي بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 73 مليون جنيه، ويجرى إنهاء القواعد والأعمدة الخراسانية المجاورة لمزلقان السكة الحديد تمهيدا لاستكمال الجزء المتبقي من سطح الكوبري، موجها الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الكوبري الذي يضم عددا من التفريعات التي تساهم بشكل فعال في إحداث سيولة مرورية كبيرة بوسط المدينة.
وتفقد المحافظ 16 عمارة إسكان اجتماعي بقرية العقب وتضم 384 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تقدر بـ48 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من أعمال التشطيبات وتوصيل المرافق لثمان عمارات منها، فيما تجرى أعمال التشطيب للعمارات الثمانية الأخرى.
-
قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ضد "داعش" في مدينة الطبقة شمالي سوريا
أحرزت قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتدعمها واشنطن تقدما أمام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الطبقة (شمال سوريا)، حسبما اعلن ...Sun, 30 Apr 2017 08:59:10 GMT
-
بابا الفاتيكان يكشف عن مفاجأة في مباحثاته مع السيسي
كشف بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، عن طرحه قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه قتيلاً بالقرب من القاهرة، في فبراير من العام الماضي، خلال محادثاته مع ...Sun, 30 Apr 2017 09:08:04 GMT
-
«فتاة البرجر»: حصلت على ترخيص العربة.. وسأعمل لمدة 24 ساعة
أكدت ياسمين رحيم المعروفة إعلاميا باسم “فتاة عربة البرجر”، أنها قد استلمت التراخيص الخاصة بعرباتها أمس، موضحة أن الدولة ستقوم بعمل ساحة لعربات الطعام وستكون ...Sun, 30 Apr 2017 11:26:53 GMT
-
البورصة تخاطب 4 شركات للالتزام بإرسال القوائم المالية السنوية فى موعدها
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، فى جلستها المنعقدة الخميس الماضى، مخاطبة 4 شركات هى “العربية وبولفارا للغزل والنسيج، دلتا للطباعة والتغليف، الخدمات الملاحية ...Sun, 30 Apr 2017 09:51:10 GMT
-
سعفان: الانتهاء من 3 قوانين «عمالية».. وتشغيل 79 ألف شاب
وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعمال مصر، في عيدهم. وقال سعفان، في كلمته خلال احتفالية “عيد العمال”، اليوم الأحد، إن عمال ...Sun, 30 Apr 2017 08:02:35 GMT
-
مميش: الانتهاء من تنفيذ الأرصفة بموانئ بورسعيد بالكامل أكتوبر القادم
أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أن العمل بأرصفة ميناء شرق بورسعيد يسير بشكل جيد وسينتهي تنفيذ الأرصفة بالكامل أول أكتوبر القادم، يليه بدء العمل في ...Sun, 30 Apr 2017 11:46:46 GMT
-
بعد تهديدات الـ«فيفا».. الزمالك يُسابق الزمن مع أجوجو
يسابق مسئولو نادي الزمالك الزمن لإنهاء أزمة مستحقات الغانى جونيور أجوجو مهاجم الفريق الأسبق ، لمنع تعرض النادى لأى عقوبات مادية بعد تهديد الفيفا بمعاقبة القلعة ...Sun, 30 Apr 2017 11:00:30 GMT
-
قياس ضغط الدم بالمنزل.. تحذير مهم
رغم الاعتماد المتزايد على أجهزة قياس ضغط الدم في المنزل للتعامل مع مرضى ضغط الدم المرتفع خلصت دراسة صغيرة إلى نتائج غير مريحة بشأن تلك الطريقة. ويقول الباحثون إن ...Sat, 29 Apr 2017 15:18:18 GMT
-
نجاة حنان مطاوع من موت محقق بعد تصادم سيارتها بمقطورة
تعرضت الفنانة حنان مطاوع إلى حادث سير كبير، بعد تصادم سيارتها مع سيارة مقطورة تسير بشكل عكسى، ولكنها نجت منها دون التعرض لأى إصابات. وكتبت حنان عبر حسابها بموقع ...Fri, 28 Apr 2017 11:50:49 GMT