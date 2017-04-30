ترامب: لن نسمح لكوريا الشمالية بإنتاج سلاح نوويالأحد، 30 ابريل 2017 08:08 م
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن بلاده لا يمكن أن تسمح لكوريا الشمالية بإنتاج سلاح نووي.
وقال ترامب - في مقابلة حصرية أجراها مع برنامج (واجه الأمة) عبر شبكة “سي بي إس” الإخبارية الأمريكية - ” إن الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما تتحمل المسؤولية عن عدم الوقوف في وجه الطموحات العسكرية لكوريا الشمالية”.
وحول إمكانية القيام بعمل عسكري ضد كوريا الشمالية في حالة قيامها بإجراء تجارب نووية جديدة ؛ قال ترامب ” لن أكون سعيداً بكل تأكيد باقدام كوريا الشمالية على تلك الخطوة ، ولن يكون الرئيس الصيني شي جين بينج - وهو شخصية محترمة للغاية - سعيداً أيضا بذلك ، ولكن لننتظر ونرى”.
وانتقد ترامب مجدداً وسائل الإعلام الأمريكية ووصفها بـ”غير أمينة” في التعامل مع إنجازاته خلال المائة يوم الأولى التي قضاها في البيت الأبيض ، وقال ” لقد قمت بأشياء أعتقد أنها جيدة للغاية ، لقد حققت إنجازات مع الزعماء الأجانب”.
وحول طبيعة شعوره وهو في منصب الرئاسة وهل يختلف عن شعوره خلال حياته السابقة قبيل توليه منصب الرئاسة ؟ أجاب ترامب ” إن الرئاسة مهمة أيسر وأسهل من حياتي السابقة ، وأنا أجد متعة كاملة في هذا المنصب ، والرئاسة تعتبر تحدياً مثل الحياة ذاتها التي تعتبر تحدياً في حد ذاتها ، وأعتقد أنني قمت بأشياء جيدة للغاية خلالها ، بل وأحببت هذا المنصب حقيقة”.
-
قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ضد "داعش" في مدينة الطبقة شمالي سوريا
أحرزت قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتدعمها واشنطن تقدما أمام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الطبقة (شمال سوريا)، حسبما اعلن ...Sun, 30 Apr 2017 08:59:10 GMT
-
بابا الفاتيكان يكشف عن مفاجأة في مباحثاته مع السيسي
كشف بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، عن طرحه قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه قتيلاً بالقرب من القاهرة، في فبراير من العام الماضي، خلال محادثاته مع ...Sun, 30 Apr 2017 09:08:04 GMT
-
«فتاة البرجر»: حصلت على ترخيص العربة.. وسأعمل لمدة 24 ساعة
أكدت ياسمين رحيم المعروفة إعلاميا باسم “فتاة عربة البرجر”، أنها قد استلمت التراخيص الخاصة بعرباتها أمس، موضحة أن الدولة ستقوم بعمل ساحة لعربات الطعام وستكون ...Sun, 30 Apr 2017 11:26:53 GMT
-
البورصة تخاطب 4 شركات للالتزام بإرسال القوائم المالية السنوية فى موعدها
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، فى جلستها المنعقدة الخميس الماضى، مخاطبة 4 شركات هى “العربية وبولفارا للغزل والنسيج، دلتا للطباعة والتغليف، الخدمات الملاحية ...Sun, 30 Apr 2017 09:51:10 GMT
-
مميش: الانتهاء من تنفيذ الأرصفة بموانئ بورسعيد بالكامل أكتوبر القادم
أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أن العمل بأرصفة ميناء شرق بورسعيد يسير بشكل جيد وسينتهي تنفيذ الأرصفة بالكامل أول أكتوبر القادم، يليه بدء العمل في ...Sun, 30 Apr 2017 11:46:46 GMT
-
بعد تهديدات الـ«فيفا».. الزمالك يُسابق الزمن مع أجوجو
يسابق مسئولو نادي الزمالك الزمن لإنهاء أزمة مستحقات الغانى جونيور أجوجو مهاجم الفريق الأسبق ، لمنع تعرض النادى لأى عقوبات مادية بعد تهديد الفيفا بمعاقبة القلعة ...Sun, 30 Apr 2017 11:00:30 GMT
-
قياس ضغط الدم بالمنزل.. تحذير مهم
رغم الاعتماد المتزايد على أجهزة قياس ضغط الدم في المنزل للتعامل مع مرضى ضغط الدم المرتفع خلصت دراسة صغيرة إلى نتائج غير مريحة بشأن تلك الطريقة. ويقول الباحثون إن ...Sat, 29 Apr 2017 15:18:18 GMT
-
نجاة حنان مطاوع من موت محقق بعد تصادم سيارتها بمقطورة
تعرضت الفنانة حنان مطاوع إلى حادث سير كبير، بعد تصادم سيارتها مع سيارة مقطورة تسير بشكل عكسى، ولكنها نجت منها دون التعرض لأى إصابات. وكتبت حنان عبر حسابها بموقع ...Fri, 28 Apr 2017 11:50:49 GMT
-
«روشتة» الأسد للقضاء على الحرب الأهلية في سوريا
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن الطريق لإعادة الأمان إلى سوريا هو إيقاف دعم الإرهابيين من الخارج والمصالحة بين كل السوريين. وأوضح الأسد خلال لقاء مع قناة ...Fri, 28 Apr 2017 10:22:06 GMT