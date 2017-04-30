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الأحد 30 ابريل 2017 08:07 مساءً
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مصرع شابين أثناء تنقيبهما عن الآثار بأسيوط
مديرية امن اسيوط‎

مصرع شابين أثناء تنقيبهما عن الآثار بأسيوط

الأحد، 30 ابريل 2017 08:07 م
محيط: أ. ش. أ

لقى شابان مصرعهما، إثر انهيار سطح الأرض عليهما أثناء قيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بقرية بني عليج التابعة لمركز الفتح بأسيوط.

كان اللواء عاطف قليعي مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا، اليوم الأحد من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ لرئاسة المركز من أهالي قرية بني عليج بانهيار منزل وأنباء عن وقوع وفيات أسفل الانهيار.

وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ وبحضور المهندسة نبيلة محمود رئيس مركز ومدينة الفتح وتم معاينة الانهيار واستخراج جثتين لشابين أحدهما من القرية والأخر من مركز ابوتيج وتم التعرف عليهما واستخراج التصاريح اللازمة للدفن.

وأثبتت معاينة مكان الحادث أن الشابين انهار عليهم المنزل أثناء قيامهم بالتنقيب عن الأثار في حفرة عميقة أسفل سطح الأرض.
وتم التحفظ على الجثتين بمستشفى أسيوط العام وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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