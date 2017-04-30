قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن تعاملهم مع المشاكل العمالية يزيدهم خبرة وقدرة على حلها، مشددا على أن التشغيل وإيجاد فرص عمل على رأس أولويات عمل الحكومة بفكر جديد.

وأضاف سعفان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل فى برنامج « الحياة اليوم » الذى يذاع على قناة « الحياة » أن التشغيل بدون تدريب للشباب تكون نتائجه سلبية لذلك هناك اهتمام بعقد دورات تدريبية لهم، مشددا على أن قانون العمل الجديد يركز على توفير بيئة عمل مناسبة، كما ان هناك مواد تضمن حقوق العمالة غير المنتظمة.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن رعاية العمالة غير المنتظمة واجبة لدورهم فى تنفيذ المشروعات القومية وسيتم العمل على توفير قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة.