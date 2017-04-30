محافظ الدقهلية يفتتح مستشفى خيريا بتكلفة 10 ملايين جنيهالأحد، 30 ابريل 2017 08:03 م
افتتح محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور سعد مكي، اليوم الأحد، المستشفى الخيري لبيت مال المسلمين بقرية برق العز بمركز المنصورة، بتكلفة بلغت 10 ملايين جنيه بمساهمات أهل الخير ومواطني القرية ، والذي يقدم خدماته في كافة التخصصات الطبية.
وأكد المحافظ - في تصريح اليوم - على أهمية دور الجهود الذاتية لأهل الخير من أبناء المحافظة في تنفيذ الأعمال الخيرية في كافة قطاعات المرافق والخدمات تعاونا مع الأجهزة التنفيذية بالدولة؛ لتخفيف العبء عن كاهل البسطاء وتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وتفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى المكون من 6 طوابق بسعة 40 سريرا منها 4 أسرة للعناية المركزة، ويضم 3 غرف عمليات و9 عيادات خارجية وقسم للأشعة وقسم للمعمل وحضانة تحت التأسيس، موجها مدير مديرية الطرق المهندس عبد الحميد فرج بإعداد مقايسة لرصف الطريق من مدخل القرية بداية من الكوبري وحتى الوصول للمستشفى تيسيرا على المترددين عليها.
وفي سياق آخر ، استمع المحافظ خلال زيارته للقرية لمطالب الأهالي، ووجه مدير الأبنية التعليمية المهندس محمد سلامة بسرعة إنهاء واستكمال تنفيذ مدرسة رسمية متميزة للغات على أرض تبرع بها أحد مواطني القرية تحت مسمى “مدرسة الرئيس عبد الفتاح السيسي” تقديرا لما يبذله من أجل مصر.
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