تظاهر ألف شخص في شوارع العاصمة الألمانية برلين تحت شعار “نبض أوروبا” دعما للوحدة الأوروبية.

وذكرت شبكة “يورو نيوز” اليوم الأحد أن مظاهرات أخرى انطلقت عبر مدن فرانكفورت وكولونيا ، إضافة إلى مظاهرات مشابهة في دول أوروبية أخرى مثل أيرلندا وفرنسا.

وتستهدف هذه الفعاليات التعبير عن المعارضة لفكرة خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي؛ وردد المتظاهرون في برلين الشعار الفرنسي “حرية .. مساواة .. أخوة” ، وحملوا لافتات كتب عليها بالفرنسية “باسم الصداقة” مرددين شعار “تحيا أوروبا”.