أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارات والهيئات المختلفة التي تضم مراكز وهيئات بحثية مثل البترول والزراعة للعمل معا على تلبية احتياجات وأولويات الدولة خلال الفترة المقبلة والتصدي لمشكلات المجتمع وحلها ، مشيراً إلى ضرورة التواصل مع قطاعات البترول بالدولة لتحديد الموضوعات والمشروعات البحثية ذات الأولوية للمجتمع.

جاء هذا خلال اجتماع مجلس إدارة معهد بحوث البترول مساء اليوم الأحد برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك بمقر المعهد.

من جانبه ، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول ضرورة التعاون والعمل معا من أجل تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة للدولة وخدمة الاقتصاد القومي، مطالبا بعقد ورشة عمل مشتركة بين قطاعي البترول والبحث العلمي لعرض استراتيجية وزارة البترول لتحديد الأولويات للمشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك لتلبية احتياجات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول الأنشطة العلمية والبحثية للمعهد، حيث بلغ معدل النشر العالمي ـ خلال عام 2016 ـ ( 302) بحثا عالميا منشورا بمجلات عالمية، ومنذ يناير 2017 وحتى أبريل الجاري بلغ (40) بحثا عالميا ، وحصل المعهد على براءتي اختراع في مجالي تحويل النواتج الثانوية الناتجة من تحضير الكيتوزان إلى مواد قيمة، وتحضير مركبات كيميائية نانومترية لإزالة التلوث البيولوجي والعناصر الثقيلة والملوثات الهيدروكربونية من مياه الصرف الصحي والصناعي والمياه الجوفية.

وأشار الى المشروعات البحثية سواء الممولة ذاتياً أو المشروعات الممولة من خارج المعهد بالتعاون مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بإجمالي تمويل يصل إلى 47 مليون و 202 ألف جنيه، بالإضافة إلى التسجيلات العلمية والخاصة بأعداد الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه ، وتنظيم العديد من المؤتمرات وورش العمل ومنها: المؤتمر الدولي العشرين عن البترول والثروة المعدنية والتنمية الذي عقد خلال شهر فبراير الماضي وأسفر عن عدة توصيات من أهمها إنشاء مجلس متخصص لبحوث البترول بالوطن العربي تحت مسمى (مجلس بحوث البترول العربي) على غرار مجلس البترول العالمي، بالإضافة إلى اتفاقيات التعاون الموقعة مع مختلف الجهات.

حضر الاجتماع الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ياسر رفعت أمين المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ولفيف من السادة قيادات وزارة البترول.