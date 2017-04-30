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ترامب: الصين ربما اخترقت البريد الإلكتروني للديمقراطيين
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

ترامب: الصين ربما اخترقت البريد الإلكتروني للديمقراطيين

الأحد، 30 ابريل 2017 07:57 م
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين ربما اخترقت رسائل البريد الإلكتروني لمسؤولي الحزب الديمقراطي للتدخل في انتخابات الرئاسة عام 2016 في تعارض مع وجهة نظر مسؤولي المخابرات الذين قالوا إن موسكو دبرت الأمر.

وفي نص مقابلة نشر يوم الأحد لم يقدم ترامب دليلا يدعم زعمه الذي تحدث عنه لأول مرة عشية انتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني عندما قال إن الصين ربما تكون اخترقت رسائل البريد الإلكتروني لمنافسيه.

وقالت ترامب في برنامج “فيس ذا نيشن” على محطة “سي.بي.إس” التلفزيونية “ما لم تتمكن من الإمساك بالمتسلل أثناء فعلته فمن الصعب جدا قول من قام بالاختراق... ربما تكون الصين وربما تكون جماعات مختلفة كثيرة”.

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