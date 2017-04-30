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الأحد 30 ابريل 2017 08:01 مساءً
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أحمد درويش: ليس لدى علم بترشحى لمنصب دولى
احمد درويش

أحمد درويش: ليس لدى علم بترشحى لمنصب دولى

الأحد، 30 ابريل 2017 08:01 م

قال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السابق: إنه لم يتقدم باستقالته من منصبه، ولكنه يثق في رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرحلة.
وكتب درويش، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الأحد: “ليس لدى علم بترشحى لمنصب دولى وأثق فى رؤية الرئيس”.

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