رجح استطلاع حديث للرأي فوز مرشح الحزب الديمقراطي “مون جيه”، بانتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية بعد نحو 10 أيام.

ونقل موقع 24 الإماراتي، عن وكالة “ريـال متر كوريا” المتخصصة في استطلاعات الرأي، قولها اليوم الأحد، إن “مون جيه”، حافظ على ترتيبه الأول، بينما ضاقت الفجوة بين آن تشول سو، ممثل حزب الشعب، وهونج جون بيو، مرشح حزب كوريا للحرية.

وطبقًا لنتائج استطلاع الرأي، الذي أجرته الوكالة على 1523 ناخبًا وناخبة، في الفترة من 27 إلى 29 أبريل الجاري، بلغت نسبة التأييد لـ”مون” 42.6% بانخفاض 1.8 نقطة مئوية عن الاستطلاع الذي سبقه، غير أنه تفوق بفارق كبير على المرشحين الآخرين.

واتسعت الفجوة بين مون وآن بمقدار الضعف، حيث وصلت نسبة تأييد آن إلى 20.9% بتراجع 1.9 نقطة مئوية.

بينما ارتفعت نسبة التأييد لهونج بمقدار 3.7 نقطة مئوية إلى 16.7% لتضييق الفجوة مع “آن” الذي شهد تراجعًا مستمرًا بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 38.2% في 10 أبريل الجاري.

ووفق التقرير، جاءت سيم سانج جونج، مرشحة حزب العدالة، في المركز الرابع، مسجلة 7.6%، وتلاها يو سيونج مين عن حزب بارون 5.2%.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية 9 مايو المقبل، وذلك بعد إقالة الرئيسة السابقة باك كون هيه على خلفية فضيحة فساد، بحكم من المحكمة الدستورية في 10 مارس الماضي.

