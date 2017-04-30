حافظ الترجي، على صدارة مرحلة التتويج بالدوري التونسي لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه الأفريقي (2-0)، اليوم الأحد، في قمة الجولة السابعة من المسابقة.

سجَّل هدفي الترجي، كل من طه ياسين الخنيسي، وفخر الدين بن يوسف بالدقيقتين (9، 42).

ورفع الترجي، رصيده لـ17 نقطة، في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الأفريقي، عند 10 نقاط بالمركز الثالث.