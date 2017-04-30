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الترجي يهزم الإفريقي ويحافظ على صدارة الدوري التونسي
فريق الترجي التونسي

الترجي يهزم الإفريقي ويحافظ على صدارة الدوري التونسي

الأحد، 30 ابريل 2017 07:31 م

حافظ الترجي، على صدارة مرحلة التتويج بالدوري التونسي لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه الأفريقي (2-0)، اليوم الأحد، في قمة الجولة السابعة من المسابقة.

سجَّل هدفي الترجي، كل من طه ياسين الخنيسي، وفخر الدين بن يوسف بالدقيقتين (9، 42).

ورفع الترجي، رصيده لـ17 نقطة، في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الأفريقي، عند 10 نقاط بالمركز الثالث.

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