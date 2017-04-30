اهتمت صحيفة «إندبندنت» البريطانية بوصول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى السعودية بدون حجاب لإجراء محادثات مع الملك سلمان.

واستقبلت ميركل من قبل الملك سلمان ومسئولين كبار آخرين لدى وصولها إلى مدينة جدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مثل غيرها من الزوار الغربيات مؤخرا، لم تغط المستشارة الألمانية شعرها لدى وصولها إلى المملكة الإسلامية المحافظة.

وأوضحت أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تخلت عن اللباس الصارم للمرأة عندما وصلت إلى الرياض، بعد أن أعربت عن أملها في أن تكون مصدر إلهام للنساء المضطهدات في المملكة العربية السعودية.

وتنفذ المملكة العربية السعودية قانونا متحفظا على اللباس، مما يتطلب من النساء ارتداء رداء كامل وتغطية شعرهن، بما يتماشى مع القوانين التقليدية الأخرى بما في ذلك النظام الذي يحد من حركة المرأة وحظر القيادة.

ولم يتبع الزوار الأجانب دائما البروتوكول، فسارت ميركل على خطى ماي، ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون والسيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما.

وكانت ميركل دعت إلى حظر البرقع في ألمانيا، قائلة إنه “غير مقبولة في بلدتنا”، مشيرة إلى أنه “يجب حظره حيثما كان ذلك ممكنا من الناحية القانونية”.