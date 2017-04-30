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إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية
ميناء نويبع

إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

الأحد، 30 ابريل 2017 07:50 م

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر، أنه تم إغلاق ميناء نويبع البحرى فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم نظرا لسوء الاحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 23 عقدة اتجاه جنوبي غربى والضغط 1003 درجة وارتفاع الامواج إلى ما يتراوح بين 2 الى 3 أمتار وحدوث اضطراب فى حالة البحر وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

ويتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسى بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ التابعة والهيئة العامة للارصاد الجوية الخريطة المناخية للحفاظ على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.

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