بدأ الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو غير متعاطف مع تعرض النساء الإندونيسيات إلى الإساءة والاستغلال خلال عملهن خارج البلاد، حيث دعاهم لدى زيارته إلى هونج كونج، إلى عدم إثارة الخلافات بسبب “أمور صغيرة”.

وذكرت شبكة “دويتش فيلا” الألمانية، اليوم الأحد أن الرئيس الإندونيسي قوبل لدى زيارته اليوم إلى هونج كونج بخليط من الاحتفال والاحتجاج، حيث دعته الآلاف من الخادمات الأجانب لتقديم يد العون لهن.

ويعيش حوالي 170 ألف إندونيسي في هونج كونج، حيث يعمل الكثير منهم كخدام منزليين، وهي المهنة التي أصبحت تخضع للمزيد من التضييق وسط تنامي مزاعم التعرض لإساءة الاستغلال.

وقال الرئيس “لا تدعوا الأشياء الصغيرة سببا في الخلاف والصراعات والانقسامات”.