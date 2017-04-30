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مقتل 10 مدنيين إثر قصف جوي وأرضي على مدينة درعا
الجيش السوري

مقتل 10 مدنيين إثر قصف جوي وأرضي على مدينة درعا

الأحد، 30 ابريل 2017 07:25 م
أ ش أ

لقي 10 مدنيين على الأقل مصرعهم، جراء قصف جوي وأرضي على مواقع المعارضة بمدينة درعا جنوبي سوريا.

وقال محمد اليوسف أحد العاملين في الدفاع المدني (معارضة)، حسبما نقلت قناة “العربية الحدث” الإخبارية اليوم الأحد إن منطقة درعا البلد، تعرضت لقصف جوي وأرضي بشكل مكثف، أسفر عن مقتل 10 مدنيين على الأقل، غالبيتهم من الأطفال و النساء، فيما أصيب آخرون بجروح من دون تحديد عددهم.

وتتألف مدينة درعا من منطقتين هي ” درعا البلد”، التي تسيطر عليها المعارضة .. و”درعا المحطة” التي تسيطر عليها قوات النظام، حيث يفصل بينهما وادي.

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