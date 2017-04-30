قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، إن اجتماع المجلس القومي لذوي الإعاقة الذي عُقد، اليوم /الأحد/، مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ناقش ميزانية المجلس وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المجلس، كما تم عرض أنشطة وخطة العام المقبل للمجلس.

وأضافت وزيرة التضامن - في تصريحات اليوم - أنه تم خلال الاجتماع مناقشة استراتيجية المجلس والإجراءات لعام 2018 وهو العام الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام دعم ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة في وزارة الصحة لحل مشكلات الإعاقة والدمج بالتعليم العالي، والاتفاق على التنسيق مع التعليم العالي لإضافة التخصصات غير المتوافرة في الجامعات.

وأشارت الدكتورة غادة والي، إلى أنه ليس هناك تعداد محدد لذوي الإعاقة في مصر، وبالتالي يجب العمل على إجراء حصر بالأعداد الحقيقية لتقديم الخدمات لهم، موضحة أنه سيتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء تكون ممثلة بجميع الأطراف المعنية لوضع خطة العمل للعام 2018، ومؤكدة أن إعلان الرئيس لهذا العام “عام ذوي الإعاقة” يعطي دفعة قوية واهتمام متزايد بمتحدي الإعاقة والتصدي للمشكلات التي يواجهونها.

وتابعت أن اللجنة تعمل على تحسين الخدمات ووضع خطة قومية للإعاقة، موضحة أن قانون الإعاقة سيتم إقراره في 2018 من مجلس النواب.

ومن جانبه، قال الأمين العام للمجلس القومي للإعاقة الدكتور أشرف مرعي إن الاجتماع مع رئيس الوزراء كان مثمرا، حيث ناقش خطة عمل المجلس في الفترة المقبلة، وتم التطرق أيضا إلى موضوع تركيب رافعات في وسائل النقل والمواصلات للتخفيف على متحدي الإعاقة خلال استخدامهم وسائل المواصلات، إلى جانب الاتفاق على الهيكل التنظيمي لتوافق النظام الجديد مع الدولة.

من ناحيته، قال عضو مجلس إدارة المجلس القومي للإعاقة علاء سبيع إن العاملين في التعداد قدموا الكثير من الشكاوى بسبب سوء تعامل المواطنين معهم في حال سؤالهم عن المعاقين الذين يقطنون معهم، مشيرا إلى أن هناك فرصة حقيقية أن يكون هناك تعداد حقيقي لذوي الإعاقة من أجل الإعداد الجيد لتقديم خدمات أفضل في مجالات الصحة والتعليم لمتحدي الإعاقة.