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لوبان تنقلب على الاتحاد الأوروبي وتعلن وفاة اليورو
ماريان لوبان

لوبان تنقلب على الاتحاد الأوروبي وتعلن وفاة اليورو

الأحد، 30 ابريل 2017 07:18 م
متابعات

دافعت المرشحة في الانتخابات الرئاسية في فرنسا، اليمينية المتطرفة مارين لوبان، عن ضرورة عودة بلادها إلى استخدام عملتها الوطنية القديمة “الفرنك” بدلًا عن “اليورو” العملة الموحدة بين دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت لوبان، في تصريحات لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، اليوم الأحد، أنه “يجب على فرنسا السيطرة على عملتها الوطنية، لتكون قادرة على إجراء تعديلات اقتصادية”.

وأشارت لوبان أن “التعامل ضمن الاتحاد الأوروبي بعملة واحدة ومشتركة يشكل عبئًا” على بلادها.
وتابعت قائلة “اليورو قد مات، ويجب أن يكون التعامل به متاحًا من قبل الشركات الكبيرة العاملة في مجال التجارة الدولية فقط”.

وتتنافس لوبان، صاحبة المركز الثاني في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي شهدتها فرنسا الأسبوع الماضي، مع مرشح الوسط إيمانويل ماكرون(39 عاما)، على تأشيرة العبور إلى الإليزيه، في الدور الثاني للاقتراع المقرر في 7 مايو المقبل.

ووفق النتائج الرسمية للجولة الأولى للرئاسية، والتي أعلن عنها المجلس الدستوري الفرنسي الأربعاء الماضي، تصدّر ماكرون السباق بحصوله على 24.01 %، تلته لوبان بـ 21.30 % من أصوات الناخبين.

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