كيف تشغل أكثر من نسخة من فيس بوك أو واتس اب؟الأحد، 30 ابريل 2017 07:17 م
يلجأ كثيرون لأسباب متعددة إلى إنشاء أكثر من حساب على شبكات التواصل الاجتماعي سواء فيس بوك أو واتس اب أو تويتر أو غيرها من تلك الشبكات الاجتماعية.
وتسبب كثرة الحسابات إرباكا لأصحابها خاصة عند استعمالها على الهواتف الذكية، إذ أن التطبيقات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي لا تسمح إلا بتشغيل نسخة واحدة على الهاتف. لذلك يضطر المستخدم إن أراد أن يستخدم حسابه الآخر أن يقوم بتسجيل الخروج والدخول بالحساب الآخر في كل مرة.
ولكن هناك حل لتشغيل أكثر من نسخة من أي تطبيق يحتاجه المستخدم وعلى نفس الهاتف ودون الحاجة إلى تسجيل الخروج من الحساب الآخر. بمعنى أن بإمكان المستخدم الذي يملك حسابين أو أكثر على فيسبوك تشغيل أكثر من نسخة من التطبيق وكل من هذه النسخ بحساب مختلف.
ولا يقتصر الأمر على فيس بوك، إذ يمكن تطبيق ذات العملية مع واتساب أو تيلغرام أو فيسبوك ماسنجر أو تويتر والكثير من التطبيقات الأخرى. وتتم هذه العملية من خلال تطبيق يدعى Parallel Space－Multi Accounts.
يكفي تحميل التطبيق من متجر جوجل أو متجر أبل، حسب هاتف المستخدم، ثم تشغيله. بعد ذلك يطلب التطبيق من المستخدم إضافة التطبيقات التي يود أن يشغل نسخا إضافية منها ثم الضغط على زر Add to Parallel Space كما هو واضح في الصورة.
إضافة نسخ جديدة من التطبيق
في النافذة التالية تظهر التطبيقات التي اختارها المستخدم. وهنا يمكن إنشاء اختصار من النسخة الجديدة من التطبيق عبر الضغط المتواصل على الإيقونة الخاصة به، ثم الضغط على Create Shortcut كما هو واضح في الصورة.
إنشاء اختصار
بعد إنشاء اختصار على الصفحة الرئيسية للهاتف، يكفي المستخدم الضغط على إيقونة التطبيق وتسجيل الدخول إلى حسابه الآخر سواء كان في واتساب أو فيسبوك أو غيرها.
وأخيرا لابد من الإشارة إلى أن تطبيق Parallel Space－Multi Accounts متوفر على متجر جوجل بلاي الخاص بأجهزة أندرويد بشكل مجاني، لكنه ليس كذلك بالنسبة لمتجر أب ستور الخاص بشركة أبل ويبلغ سعره حوالي 6 دولارات.
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