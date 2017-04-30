قال جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رئيس اتحاد عمال مصر، إن جميع عمال مصر يشعرون بارتفاع الأسعار وجشع التجار وقلة الدخل فى ظل انخفاض المستوى المعيشى.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية “عزة مصطفى” فى برنامج “صالة التحرير” على فضائية “صدى البلد” أنه لابد من تحديث واعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمصانع التى تعانى من جودة منخفضة لتشجيع الصناعة وزيادة دخل المواطنين وتحقيق الاستقررا الصناعى والمعيشى.

وأوضح أن عدد المصانع المتعثرة غير معلوم نتيجة تخبط الإحصائيات من تقرير لأخر لكن المشكلة موجودة ولابد من وضع حلول فورية لها لما تسببه من آثار سلبية على جميع عمال مصر الذين يمرون بظروف معيشية صعبة.