 Moheet on google
الأحد 30 ابريل 2017 08:00 مساءً
روابط سريعة
رئيس "عمال مصر": لا يوجد إحصاء دقيق للمصانع المتعثرة
جبالي المراغي

رئيس "عمال مصر": لا يوجد إحصاء دقيق للمصانع المتعثرة

الأحد، 30 ابريل 2017 07:28 م
متابعات

قال جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رئيس اتحاد عمال مصر، إن جميع عمال مصر يشعرون بارتفاع الأسعار وجشع التجار وقلة الدخل فى ظل انخفاض المستوى المعيشى.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية “عزة مصطفى” فى برنامج “صالة التحرير” على فضائية “صدى البلد” أنه لابد من تحديث واعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمصانع التى تعانى من جودة منخفضة لتشجيع الصناعة وزيادة دخل المواطنين وتحقيق الاستقررا الصناعى والمعيشى.

وأوضح أن عدد المصانع المتعثرة غير معلوم نتيجة تخبط الإحصائيات من تقرير لأخر لكن المشكلة موجودة ولابد من وضع حلول فورية لها لما تسببه من آثار سلبية على جميع عمال مصر الذين يمرون بظروف معيشية صعبة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3