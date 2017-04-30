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توتنهام يهزم أرسنال بثنائية ويواصل مطاردة تشيلسي
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توتنهام يهزم أرسنال بثنائية ويواصل مطاردة تشيلسي

الأحد، 30 ابريل 2017 07:24 م
محيط

حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزاً مستحقاً على نظيره أرسنال لذي يضم ضمن صفوفه المصري محمد النني، بهدفين مقابل لا شئ في لقاء الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح التسجيل اللاعب ديلي آلي في الدقيقة 55، ويضيف الثاني هاري كين في الدقيقة 58 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع توتنهام رصيده للنقطة 77 ، وتوقف رصيد أرسنال عند النقطة 60 في المركز السادس

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