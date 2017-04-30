حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزاً مستحقاً على نظيره أرسنال لذي يضم ضمن صفوفه المصري محمد النني، بهدفين مقابل لا شئ في لقاء الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح التسجيل اللاعب ديلي آلي في الدقيقة 55، ويضيف الثاني هاري كين في الدقيقة 58 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع توتنهام رصيده للنقطة 77 ، وتوقف رصيد أرسنال عند النقطة 60 في المركز السادس