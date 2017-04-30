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المدير التنفيذى للأهلى: دورى المجموعتين فكرة فاشلة
شيرين شمس

المدير التنفيذى للأهلى: دورى المجموعتين فكرة فاشلة

الأحد، 30 ابريل 2017 07:10 م

أكد اللواء شيرين شمس المدير التنفيذى للنادى الأهلى، أن فكرة إقامة الدورى الممتاز بنظام المجموعتين تجربة أثبتت فشلها فى المرات السابقة التى أقيمت فيها، متسائلا هل يخفى على اتحاد الكرة فشل هذا النظام ليفتح الباب أمام مناقشته؟

وتابع شمس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” مسا مصر ” والذى يذاع عبر أثير ” راديو مصر ” أن الاتحاد الافريقى لكرة القدم هو المسئول عن تحديد المباريات للأندية فى البطولة الأفريقية، مشيرا إلى أن الأندية ترسل المواعيد والكاف هو من يحددها.

وأضاف شمس نأمل فى حضور 30 الف مشجع لمباراة الأهلى الإفريقية لكننا لن نتعنت فى العدد مع الأمن.

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