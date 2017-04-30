الإسماعيلي يفرض حظر إعلامي على لاعبيه قبل لقاء الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي منع لاعبيه من الحديث لوسائل الإعلام خلال الأيام المقبلة وحتى الانتهاء من مواجهة الزمالك والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل .

وجاء قرار الجهاز الفني بأن يتم منع اللاعبين من الحديث في الإعلام، من أجل مزيد من التركيز لهم خلال الفترة المقبلة .

ويستعد الإسماعيلي لمباراة هامة أمام الزمالك يوم الأربعاء المقبل، ويسعى الفريق إلي تحقيق ااإنتصار في هذا اللقاء.

وكان الإسماعيلي حقق الفوز في المباراة الأخيرة على حساب فريق المصري بهدفين مقابل هدف واحد .

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الثامن بجدول الدوري العام برصيد 36 نقطة.

يذكر أن أبوطالب العسيوي يتولى مهمة المدير الفني للإسماعيلي خلف المدير الفني السابق للفريق فرانز إشتراكا الذي تمت إقالته من منصبه منذ ما يقرب من 10 أيام .