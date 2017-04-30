أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أخطر مشكلة عند المنافقين، إنهم لا يستقبلون الطاعة بالترحاب والسعادة، مستشهد بقول الله تعالى: “وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى”.

وتابع الجندى، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأحد: “التفرغ للشهوات والخلود لنذوات النفس، والكسل من الاستعداد للطاعة يجعل الله كارها للقاء هؤلاء الناس يوم القيامة”.