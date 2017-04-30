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خالد الجندى: الله يكره الكسالى فى الطاعة
خالد الجندي

خالد الجندى: الله يكره الكسالى فى الطاعة

الأحد، 30 ابريل 2017 07:16 م

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أخطر مشكلة عند المنافقين، إنهم لا يستقبلون الطاعة بالترحاب والسعادة، مستشهد بقول الله تعالى: “وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى”.
وتابع الجندى، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأحد:  “التفرغ للشهوات والخلود لنذوات النفس، والكسل من الاستعداد للطاعة يجعل الله كارها للقاء هؤلاء الناس يوم القيامة”.



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