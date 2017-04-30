نصر للسيسي: تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثماريةالأحد، 30 ابريل 2017 06:35 م
عرضت الدكتورة سحر نصر الموقف الحالي للمناطق الاستثمارية والحرة وخطة تطويرها على الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية.
كما استعرضت المشروعات المخطط إقامتها بتلك المناطق وما ستوفره من فرص عمل جديدة والتكلفة الاستثمارية المتوقعة لهذه المشروعات.
وتناولت الوزيرة المناطق التي تم طرحها للمطورين الصناعيين لإقامة مناطق استثمارية متخصصة بمحافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية، موضحةً ما سيساهم به ذلك في النهوض بصناعات محددة تخدم أهداف مصر التنموية.
كما أكدت الدكتورة سحر نصر اهتمام الوزارة بسرعة فض منازعات الاستثمار، مشيرة إلى تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية وزيادة عدد جلساتها والموضوعات المعروضة عليها بحيث تعقد أسبوعيًا، فضلًا عن عرض جميع قراراتها التي لم تُفعل على مجلس الوزراء ومجلس المحافظين للنظر في سُبل تنفيذها.
كما أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى الإجراءات الجاري اتخاذها لاستحداث آليات مختلفة لضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد الوطنى تتضمن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وإنشاء صندوق استثمارى للشركات الناشئة وصغار المستثمرين، وطرح جزء من أسهم شركات القطاع العام للاكتتاب.
كما استعرضت الدكتورة سحر نصر الاستثمارات الجديدة التي تم ضخها في عدد من المشروعات.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
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