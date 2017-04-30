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الأحد 30 ابريل 2017 06:36 مساءً
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تركيا تعاود قصف مواقع حزب العمال شمالي العراق
طائرات حربية تركية

تركيا تعاود قصف مواقع حزب العمال شمالي العراق

الأحد، 30 ابريل 2017 06:35 م
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أعلن مسئول إعلام حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق بختيار دوكان اليوم الأحد، أن المقاتلات التركية عاودت قصف مواقع حزب العمال شمالي العراق.

وقال دوكان بحسب موقع “24 الإماراتي” إن الطائرات الحربية التركية قصفت بعد ظهر اليوم الأحد، منطقة برواري بالا التابعة لناحية كاني ماسي في قضاء آميدي التابعة لمحافظة دهوك في إقليم كردستان.

وأضاف أن الطائرات تقصف المنطقة بشكل مكثف، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي خسائر بين صفوف مقاتليهم.

يذكر أن تركيا تشن هجمات تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني في جنوب شرقي تركيا وشمال العراق، منذ أن استأنف الحزب حملته المسلحة في يوليو 2015.

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