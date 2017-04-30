الاتحاد العربي لمكافحة التزوير: "التكنولوجيا" تساعد في القضاء على الأدوية المغشوشةالأحد، 30 ابريل 2017 06:33 م
عقد الاتحاد العربي لمكافحة التزيف والتزوير اليوم الأحد فعاليات المؤتمر السنوى الدولى الخامس لمكافحة التزوير في (الصناعات الدوائية، والمستلزمات الطبية) الذي يستمرعلي مدار يومي الاحد والاثنين 30 أبريل – 1مايو 2017 ، تحت رعاية الدكتور جمال الحربي وزير الصحة الكويتي.
يهدف المؤتمر إلى سن قوانين عربية وعالمية لمكافحة ظاهرة الغش الدوائي مثل قوانين العلامات التجارية والتى أصدرها مجلس وزراء الصحة العرب ومنظمة الصحة العالمية وتسليط الضوء على القوانين استرشادية ومناقشة دور الهيئات الرقابية الدوائية والغذائية ووحدات القياس والمعايرة والجمارك والأجهزة المعنية لتعكس تجارب الدول وتعاونها من المنظمات والهيئات والشركات.
كما سيناقش المؤتمر فى جلسته محاور هامة عن أستخدام التكنولوجيا في تطوير صناعة الدواء ،ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية المقلدة والمزيفة والتى تجعل الكثيرون ينتقلون بين المراكز الطبية العربية التى يؤدى استعمالها وتناولها لأمراض خطيرة مثل الفشل الكلوى والكبدى من خلال استخدامهم مستحضرات التجميل المزيفة وأو مكملات غذائية مقلدة ومنتهية الصلاحية.
تعليقا علي بدء فاعليات المؤتمر أكد المستشار حسام أبو العلا الأمين العام للاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف : “إن المؤتمر يهدف إلى لتوصية بسن قوانين عربية وعالمية لمكافحة أنتشار الادوية المغشوشة ،مثل قوانين العلامات التجارية التي أصدرها مجلس وزراء الصحة العرب ومنظمة الصحة العالمية، وتسليط الضوء على القوانين الاسترشادية ومناقشة دور الهيئات الرقابية الدوائية والغذائية ووحدات القياس والمعايرة والجمارك والأجهزة المعنية.
وأضاف أنه سيتم بحث إيجاد نظام عربي أفريقي موحد لظاهرة الأدوية المغشوشة، حيث وصل حجم تجارة الأدوية عالميًا إلى 800 مليار دولار.
وأشار الدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، إلى أن المؤتمر السنوى الدولى الخامس لمكافحة التزوير في “الصناعات الدوائية، والمستلزمات الطبية” يناقش ظاهرة الغش الدوائي باعتباره خطرا يهدد صحة الإنسان.
وأكد السن علي أهمية نشر ثقافة التداوي، ودور الإعلام في التوعية بمخاطر الأدوية المغشوشة، وأنه لابد من التعاون بين الدول العربية لتطوير الصناعة الدوائية وإنتاج دواء عربي آمن وفعّال وبأسعار تتناسب مع الدخول في كل دولة، بما يحقق الأمن الدوائي العربي، ومواجهة التحديات التي تفرضها اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية على الدول العربية باستخدامها حقها في الترخيص الإجباري للأدوية.
ويتطلع المؤتمر هذا العام من خلال الأعمال والأوراق المقدمة من العلماء والباحثين لظهور التوصيات فى الجلسة الختامية وقد تم إنشاء لجنة عربية أفريقية لمكافحة الغش الدوائى فى المؤتمر الأول للإتحاد من الرقابيات الدوائية العربية وايجاد نظام عربى أفريقى موحد لظاهرة الأدوية المغشوشة حيث وصل حجم تجارة الأدوية عالميا إلى 800 مليار دولار منها ى75 مليار تمثل حجم تجارة الأدوية المغشوشة.
شارك فى المؤتمر عددًا من الوزراء والشخصيات الهامة من داخل وخارج دولة الكويت لمناقشة القضايا والإستراتيجيات العربية الأمنية والإقتصادية فى ظل الأجواء على الساحة ووضع أسس للتحالف العربى فى مجال مكافحة الجرائم المنظمة.
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