اعتقلت قوات الأمن الباكستانية 69 شخصًا من العناصر التي يشتبه في صلتها بالتنظيمات الإرهابية خلال حملة أمنية نفذتها في عدد من المدن والبلدات.

وحسب”واس” أوضحت قناة “جيو نيوز” الباكستانية اليوم، نقلًا عن مسئول أمني أن الحملة استهدفت العناصر المشتبهة، وتم اعتقال 69 شخصًا من مناطق لودهران وبكهر وحافظ آباد وبندي بتيان ووهاري.

وأضافت أن قوات الشرطة صادرت من بعض المعتقلين أسلحة ومتفجرات ومواد محظورة، ونقلتهم إلى مراكز أمنية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم.