 Moheet on google
الأحد 30 ابريل 2017 06:33 مساءً
روابط سريعة
باكستان تعتقل 69 شخصا في حملة أمنية
عناصر من الشرطة الباكستانية

باكستان تعتقل 69 شخصا في حملة أمنية

الأحد، 30 ابريل 2017 06:32 م
متابعات

اعتقلت قوات الأمن الباكستانية 69 شخصًا من العناصر التي يشتبه في صلتها بالتنظيمات الإرهابية خلال حملة أمنية نفذتها في عدد من المدن والبلدات.

وحسب”واس” أوضحت قناة “جيو نيوز” الباكستانية اليوم، نقلًا عن مسئول أمني أن الحملة استهدفت العناصر المشتبهة، وتم اعتقال 69 شخصًا من مناطق لودهران وبكهر وحافظ آباد وبندي بتيان ووهاري.

وأضافت أن قوات الشرطة صادرت من بعض المعتقلين أسلحة ومتفجرات ومواد محظورة، ونقلتهم إلى مراكز أمنية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3