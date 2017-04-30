نشر العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، بيانا حول جهود قوات الجيش الثانى الميدانى، فى القضاء على عنصريين تكفيريين بشمال سيناء.

وأكد البيان أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى نجحت فى القضاء على عنصريين تكفيريين بشمال سيناء، أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية بشمال سيناء، وأثناء قيام إحدى الدوريات بالجيش الثانى الميدانى بأعمال التأمين تم الاشتباه فى فردين من العناصر الإرهابية أثناء تحركهم ومراقبة القوات، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم القضاء عليهما، وقد عثر بحوزتهما على بندقيتين آليتين و“10” خزائن بندقية آلية و“187” طلقة بندقية آلية وقنبلتين هجوميتين وشدتين ميدانية وجهازين لاسلكى وحزام ناسف.

هذا وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى تنفيذ عملياتها النوعية للقضاء على باقى العناصر التكفيرية بشمال سيناء.