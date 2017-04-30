أيدت محكمة الدوحة، اليوم الأحد، عقوبة الإعدام في إعادة محاكمة رجل قطري، مدان بقتل معلمة بريطانية، تبلغ من العمر 24 عاما.

وأدين بدر هاشم خميس عبد الله الجبر، بارتكاب جريمة طعن لورين باترسون، ثم حرق جثتها في الصحراء القطرية، في أكتوبر 2013.

وقالت محكمة التمييز في الدوحة: «إن المدعى عليه كان على علم تام بنتائج أعماله»، وفقًا لصحيفة «عرب نيوز» بالإنجليزية.

وأضافت: إن جبر، الذي لم يكن في المحكمة، يجب أن يواجه عقوبة الإعدام، وهو الحكم الأصلي، الذي صدر في عام 2014.

ويعد استخدام عقوبة الإعدام- من خلال الشنق أو إطلاق نار- أمر نادر الحدوث في قطر، حيث تم تنفيذ آخر حالة معروفة لعقوبة الإعدام في عام 2003.

وكان جبر قد أدين في وقت سابق بالقتل، وحكم عليه بالإعدام، وتم إلغاء هذا الحكم مما أدى إلى إعادة المحاكمة يوم الأحد.

وفى حكم مطول أقرته المحكمة، رفض القاضي جميع جوانب دفاع جبر، وادعى الدفاع في أوقات مختلفة أنه تصرف دفاعا عن النفس، وعجز عقليا وقت القتل.