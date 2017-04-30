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الأمن الروسي يعتقل شابا في مطار "فنوكوفو" بموسكو
الشرطة الروسية

الأمن الروسي يعتقل شابا في مطار "فنوكوفو" بموسكو

الأحد، 30 ابريل 2017 06:21 م
أ ش أ

اعتقلت قوات الأمن الروسي شابا من طاجيكستان بحوزته عبوة مليئة بالبارود والطلقات النارية والكرات المعدنية في مطار “فنوكوفو” بموسكو.

وقالت مصدر روسي وفقا لقناة “روسيا اليوم” الأحد إنه أثناء تفتيش رجال الأمن أمتعة الراكب عثر داخلها على أسطوانة مليئة بالبارود وعشرات الطلقات وعلبة فيها كرات معدنية صغيرة، مضيفا أنه تم القبض على الطاجيكي ويجري في الوقت الراهن التحقيق معه ومحاولة تحديد وجود علاقة له بالجماعات الإرهابية والمتطرفة.

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