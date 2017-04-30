بنك عَوده – مصر يقدم حزمة حوافز للعملاء الجدد في أسبوع الشمول المالىالأحد، 30 ابريل 2017 06:18 م
أعلن بنك عَوده – مصر، عن مشاركته في «الأسبوع العربي للشمول المالي» والذي بدأ يوم الخميس 27 أبريل 2017، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات الهادفة إلى التعريف بأهمية الشمول المالي ونشر الثقافة المالية بين كافة فئات المجتمع المصري بشكل عام وفئة الشباب على وجه الخصوص، وتوضيح حقهم في الحصول على خدمات مالية ملائمة وبتكاليف منافسة وعادلة، تلبي احتياجاتهم.
وتعليقا على ذلك، أكد محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عَوده – مصر، حرص مصرفه على المشاركة في «الأسبوع العربي للشمول المالي» للمساهمة في نشر الثقافة المالية داخل المجتمع المصري من خلال تقديم حزمة من الحوافز للعملاء الجدد، يتمثل أبرزها في فتح حسابات للعملاء دون مصاريف ودون حد أدنى لفتح الحساب لمدة أسبوع، موضحا أن الشمول المالي سيساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري لقدرته على ضم الاقتصاد الموازي للمنظومة الرسمية.
وإيمانا من بنك عَوده – مصر وحرصه على نشر الثقافة المالية بين فئة الشباب والتي تمثل الغالبية العظمى من المجتمع المصري، قرر البنك عقد ورش عمل ودورات تعليمية في العديد من المدارس والجامعات خلال الأسبوع العربي للشمول المالي حول الخدمات المصرفية للمساهمة في رفع مستوى الوعي والمعرفة بين طلاب المدارس والجامعات بالجهاز المصرفي المصري والخدمات التي يقدمها للمواطنين، إلى جانب توضيح دور القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك من أجل نشر الوعي المجتمعي حول الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك.
وستتضمن ورش العمل والدورات التعليمية في المدارس والجامعات، محاكاة للخدمات المصرفية التي يقدمها بنك عَوده- مصر للطلاب المشاركين على أن يتم منحهم شهادات تفيد الحصول على تلك الدورة ومنح الفائزين منهم جوائز قيمة، بالإضافة إلى توفير منافذ لموظفي تلك المدارس والجامعات لمنحهم فرصة لفتح حسا بات والتوعية بالمنتجات المصرفية.
ومن جانبه أكد عمرو نصير القائم بأعمال رئيس قطاع التجزئة المصرفية بنك عـَوده- مصر حرص مصرفه على نشر الثقافة المالية بين الشباب وتقديم العديد من المزايا لهم، مشيرا إلى إطلاق حساب خاص بالشباب تحت مسمي ” حساب الشباب ” والذي يقدم باقتين متنوعتين الأولى تحت مسمى “جونيور” ومخصصة للفئة العمرية التي تتراوح بين 11 إلى 15 سنة ويقدمها البنك بدون رسوم شهرية بالإضافة إلى سعر فائدة 12.50% سنويا، إلى جانب إصدار بطاقة خصم مجانا للسنة الأولى، بينما تخصص الباقة الثانية “ذا بوسيز” للفئة العمرية التي تتراوح بين 16 إلى 21 سنة، برسوم شهرية 5 جنيهات وسعر فائدة 12.50% سنويا، بالإضافة إلى إصدار بطاقات خصم مجانا للسنة الأولى.
ويخصص بنك عَوده – مصر خلال الأسبوع العربي للشمول المالي، منافذ مصرفية بكافة الأندية الرياضية المختلفة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى مركزين تجاريين بالقاهرة، لمنح الفرصة لشرائح المجتمع المختلفة للتعرف على أهمية الخدمات المصرفية في حياتهم اليومية، من خلال الحصول على الخدمات والمنتجات المالية المتنوعة.
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