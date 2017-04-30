للقضاء على فيروس "سي".. حماقي سفيرا للسياحة العلاجيةالأحد، 30 ابريل 2017 06:27 م
مصر توجه رسالة سلام للعالم من خلال دعوة كل مريض بڤيروس سي للقدوم إلى مصر وتلقي العلاج والعودة للحياة الطبيعية بفاعلية والمساهمة في القضاء على هذا المرض على مستوى العالم.
وأكد مصطفى السيد مدير برنامج نور آند كيور، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لإعلان الفنان محمد حماقى سفيرآ رسميآ للحملة لدعم برنامجها العلاجي تحت شعار “عالم خال من فيروس سي”، أن كل مريض يعالج في مصر هو سفير جديد لتور آند كيور وللسياحة العلاجية في مصر.
وقال الفنان محمد حماقي أن هذا المرض يعاني منه ١٨٠ مليون مريض حول العالم، وأن مصر نجحت في إثبات أنها رقم ١ في العالم في علاج مرض الالتهاب الكبدي الوبائي سي، وأنه ينضملمجموعة متميزة من السفراء حول العالم ليعملوا سويا للقضاء على هذا المرض وعلاجه في مصر بنِسَب شفاء تتجاوز ٩٧٪.
وأوضح حماقي أنه سيساهم بتقديم حفلات فى مصر و الدول العربية والأوروبية يذهب عائدها للمساهمة فى علاج مرضى التهاب الكبد الوبائى سي حول العالم فى مصر، وكذلك للدعاية التوعية بخطورة المرض ووجود علاج له يتوفر على أرض مصر بدون قوائم انتظار وبجزء بسيط من التكلفة العالمية.
وأضاف تامر وجيه رئيس مجلس إدارة شركة پرايم فارما، أن الشركة التي اتبعت طرقاً غير تقليدية للتسويق للسياحة العلاجية في مصر والقضاء على مرض الالتهاب الكبدي الوبائي “سي” ستعلن خلال الفترة القادمة عن انضمام فنانين عالميين إلى فريق سفرائها المميزين، الذين ضموا حتى الآن نجوم كرة قدم دوليين مثل ليونيل ميسي وداني ألڤيش وأحمد حسام ميدو، ليحملوا رسالتها ويقوموا بالدعاية للعلاج في مصر.
وصرح صلاح منير ،مدير العلاقات الدولية ،بشركة برايم فارما، أن الشركة تعمل لإطلاق عدد من المفاجات و الفعاليات خلال ٢٠١٧ لوضع مصر فى مكانها المستحق على خريطة السياحة العلاجية الدولية. و إن الشركة ستعلن عن اسماء عالمية تنضم لقائمة سفراء الخير خلال الفترة المقبلة
ووأوضح منير أن البرنامج العلاجي هو عبارة عن خطة علاجية سياحية متكاملة تشمل إجراء الفحوصات الطبية وتناول الجرعات المحددة التي يحتاجها المريض،بالإضافة لقضاء عطلة متميزة في مصر غرضها إعادة المريض إلى حياته الطبيعية عقب بداية تناول الجرعات التي تستمر بعدها لمدة 4 أشهر على الأكثر، وتستهدف الحملة القضاء على المرض عالمياً بتكلفة مخفضة فى متناول الجميع باعتبار تكلفة العلاج لا تتعدى 10 بالمئة من قيمتها العالمية وبدون قوائم انتظار.
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