وصل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في أعمال الدورة السادسة عشر للمنتدى الإعلامي العربي والذي يعقد يومي ١ و٢ مايو المقبل، وذلك تلبية لدعوة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الوزير المفوض محمود عفيفي بأن مشاركة أبو الغيط في أعمال المنتدى، والذي يعد من أهم التظاهرات الإعلامية التي تعقد سنويا على المستوى العربي، تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه للدور المحوري للإعلام في تشكيل الرأي العام في المجتمعات العربية وفِي تعزيز العمل العربي المشترك.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام سيكون هو المتحدث الرئيسي للمنتدى والذي ستفتتح أعماله بجلسة حوارية مع الأمين العام يطرح في إطارها رؤيته لدور الإعلام العربي في مخاطبة التطورات والتحديات الراهنة في المنطقة العربية ودور الإعلام في تعزيز الحوار الحضاري، وهو موضوع منتدى هذا العام، من أجل تحقيق المزيد من التقارب بين الشعوب العربية وأيضا لتدعيم التواصل بين المنطقة العربية وبقية مناطق العالم.

ومن المنتظر أن تشهد - أيضا - زيارة الأمين العام لدولة الإمارات عقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.