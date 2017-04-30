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تأجيل محاكمة المتهمين بخلية "أبراج الضغط العالي" لجلسة 6 يوليو
محاكمة ـ محكمة‎

تأجيل محاكمة المتهمين بخلية "أبراج الضغط العالي" لجلسة 6 يوليو

الأحد، 30 ابريل 2017 06:30 م
متابعات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الأحد، محاكمة 45 متهمًا من بينهم 10 هاربين، فى القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ”خلية تفجير أبراج الضغط العالى”، لجلسة 6 يوليو لمرافعة الدفاع.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

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