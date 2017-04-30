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مسئول سعودي: ميركل قدوة للسعوديات
ميركل و ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

مسئول سعودي: ميركل قدوة للسعوديات

الأحد، 30 ابريل 2017 06:15 م
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أشار نائب وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعد قدوة بالنسبة للنساء السعوديات، معتبرا أنها مثال يحتذى به على مستوى العالم.

وقال التويجري في حوار مع مجلة “شبيجل” الألمانية: “إنها متواضعة وتعمل بشكل جاد. كثيرون هنا يشاهدون مقاطع الفيديو الخاصة بها وكيفية مصافحتها ببساطة لأشخاص من دول مختلفة، إنها تقبلهم كيفما يكونون. هي شخص ينشر فكرة الديمقراطية. ووصل ذلك هنا إلى المملكة العربية السعودية أيضا”.

وحول العمالة النسوية في السعودية أكد التويجري على أنه لم يعد يمكن للسعودية العمل على الإطلاق دون النساء، مشيرا إلى أن “الأوقات التي استبعدنا خلالها نحو نصف السعوديات من سوق العمل قد ولت”.

وحول نظرة الرجال لذلك، أوضح التويجري أنه لا يمكن قبول أشياء جديدة أحيانا إلا بصعوبة، متابعا: “كان الأمر كذلك دائما. إننا نعرف على أي حال من خلال دراسات أن فتح سوق العمل بالنسبة للنساء سوف يطلق إمكانات جديدة ضخمة للغاية. إنهن متعلمات جيدا، ويسعين للمشاركة في تغيير البلاد”.

وردا على سؤال حول إمكانية وصول سيدة في المملكة إلى منصب قيادي كهذا، قال التويجري إنه لهذا السبب تحديدا تعد زيارة ميركل مهمة للغاية.

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