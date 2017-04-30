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الأحد 30 ابريل 2017 06:36 مساءً
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تعرف على تشكيل الإنتاج الحربي أمام الأهلي
مختار مختار

تعرف على تشكيل الإنتاج الحربي أمام الأهلي

الأحد، 30 ابريل 2017 06:35 م

أعلن مختار مختار، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في اللقاء المقرر انطلاقه في تمام السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة ال26 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل الرسمي كالتالي:

عامر عامر ولؤى وائل وفادى نجاح ومحمد طارق وحسن الشامى ومحمود فتح الله وشهاب الدين احمد وشعيشع واسلام رشدى واوميد اوكرى وصلاح أمين .

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