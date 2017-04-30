تحت رعاية وبحضور المهندس ياسر القاضي ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، تعقد جمعية اتصال (نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) مؤتمرها السنوي الثالث عشر في 2 مايو 2017 ، والذي يتم فيه إقرار الميزانية واستعراض نتائج أعمال العام الماضي والمشاريع التي ستنفذها اتصال لإفادة أعضائها.

يأتي المؤتمر الذي يعقد على هامش الجمعية العمومية لجمعية اتصال لاستعراض أبرز النتائج والانجازات التي حققتها الجمعية على مدار عام، بحضور اسماء حسني الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”.

ويعد هذا اللقاء هو المؤتمر السنوي الذي تحرص فيه شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سواء كانت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والشركات العالمية على المشاركة فيه ، للإطلاع على استراتيجية جمعية اتصال ومايمكن الاستفاده منه للشركات الاعضاء فيها.