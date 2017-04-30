

قال شريف فتحي وزير الطيران المدني: إن تزامن وصول الطائرة الثالثة الجديدة مع احتفال الشركة بمرور 85 عاما على إنشائها جاء بالصدفة.

وأضاف وزير الطيران خلال حفل استقبال الطائرة الجديدة بمطار القاهرة، أنه تم مخاطبة الشركة المصممة للطائرة لوضع شعار احتفال الشركة بمرور 85 عاما على إنشائها، فضلا عن تنظيم الشركة حفل استقبال خاص للطائرة.

وأكد وزير الطيران أن اختيار طراز B737_800 جاء للعديد من المميزات خاصة أنه اقتصادي، ويوجد منه عدد كبير من نفس الطرازات، أنه سيتم تشغيل الطائرة على خطوط أوروبا، وأنه تم إعادة تخصيص عدد من طياري الإيرباص للعمل على طرازات البوينج.

وأوضح أن خطة وزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران تعتمد على الطرازات متوسطة وطويلة المدى، وأن الطائرة خضعت لكافة الاختبارات القانونية قبل الإقلاع من مصنع بوينج.

وأشار فتحي إلى أن الطرازات الجديدة التي تعاقدت عليها الشركة تتميز بمقاعد واسعة، فضلا عن وجود شاشات فيديو لكل مقعد وغيرها من الإمكانيات غير المتوفرة في الطرازات الأخرى.

وكان وزير الطيران استقبل الطائرة الثالثة الجديدة لشركة مصر للطيران لدى وصولها لمطار القاهرة قادمة من مصنع بوينج للانضمام لأسطول الشركة.