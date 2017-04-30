توج الإسباني رفائيل نادال المصنف الثالث عالميا ، بلقب بطولة برشلونة المفتوحة للتنس للمرة العاشرة في تاريخه اليوم الأحد.

ففي نهائي البطولة المقامة في إسبانيا فاز نادال على النمساوي دومينيك ثيم المصنف الرابع بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-4 و6-1.

وكان نادال قد شق طريقه بنجاح إلى المباراة النهائية للبطولة بالفوز الثمين 6 ـ 3 و6 ـ 4 على الأرجنتيني هوراسيو زيبايوس أمس السبت في المربع الذهبي للبطولة.

وتأهل النمساوي دومينيك ثيم إلى المباراة النهائية بتغلبه على البريطاني آندي موراي 6 ـ 2 و3 ـ 6 و6 ـ 4 ، في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي للبطولة.