"الوطنية للإعلام" تحتفل بعيد العمالالأحد، 30 ابريل 2017 06:13 م
أعدت القنوات الرئيسية بالتليفزيون المصري احتفالية خاصة بعيد العمال غدا /الاثنين/ من خلال تطوع القنوات برامجها لتناول الاحتفالية.
وتقدم القناة الأولى تغطية خاصة لاحتفال بعيد العمال، بدءا من برنامج صباح الخير يا مصر والذي يستقبل قيادات عمالية وعمال وسواعد مصرية تشارك في التنمية، مروراً بإذاعة عدد من الأغانى التي تناسب الاحتفال بعيد العمال ومنها أغنية ليلى مراد (دور يا موتور) وأغنية (يا حلاوة الأيد الشغالة) لشريفة فاضل.
ويقدم برنامج سواعد مصرية حلقة خاصة عن عمال مصر وما يقدمونه من إنجازات، كما يذاع الفيلم التسجيلي “حرف مصرية، كما يقدم برنامج “من ماسبيرو ” حلقة خاصة عن الاحتفال بعيد العمال، تستضيف الفقرة الأولى سعيد عطيه النقيب نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر ورئيس النقابة العامه للإنتاج الحربي، فيما تنقل الفقرة الثانية من العاصمة الإدارية مع المهندس محمد عبد المقصود رئيس العاصمة الإدارية الجديدة، ومجموعه كبيرة من عمال مصر والاحتفال بهم في عيدهم أثناء عملهم وتطوع القناة برامجها في فترة السهرة لمتابعة الاحتفالية.
وتحتفل القناة الثانية بعيد العمال من خلال برامج بنصبح عليك وحلقة خاصة عن عيد العمال، ولقاءات مع جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات مصر، وعماد حمدى نائب رئيس اتحاد عمال مصر. ويقدم برنامج “مصر جميلة” رحلة عن عيد العمال وحفر قناة السويس ولقاءات مع العمال، كما يخصص برنامج “زينة” حلقة عن المرأة العاملة، ولقاءات مع مارى لويس عضو اللجنة الاقتصادية والأستاذة علية عبد الحميد رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة، وفي فترة المساء يستضيف برنامج “كلام في الصميم” اشرف بدر رئيس تحرير الأهرام العربى وعبد الفتاح محمد نائب رئيس اتحاد عمال اسكندرية و عضو لجنة القومى العاملة بالبرلمان .
وترتكز خطط شبكات الإذاعة للاحتفال بعيد العمال غدا علي مجموعة من المحاور الأساسية، منها إلقاء الضوء علي قيمة العمل وأهمية تجويده، وجهود الدولة في رعاية العمال وإقامة المشروعات الكبري التي تحقق رخاء العمال وسعادة المواطن كما تركز الخطة ايضا علي ابراز النماذج الناجحة من العمال والقاء الضوء علي مجالات تميزها وغيرها من الموضوعات التي تشمل الرعاية الاجتماعية للعاملين والدعوة لتطوير الإنتاج وتحديث آلياته.
وتقدم شبكة البرنامج العام فترات مفتوحة ودراما وبرامج منها تحيا مصر ومساء الخير يامصر والملفات الدرامية، كما تطوع شبكة القرآن الكريم مجموعة من برامجها وفتراتها للاحتفال بالمناسبة من خلال استضافة مجموعة من العلماء، لالقاء الضوء علي قيمة العمل وحث المولي تبارك وتعالي عليه ومطالبة الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم باتقانه.
وتحتفل شبكة صوت العرب من خلال مجموعة من الفترات منها صباح الخير ياعرب والايد الشغالة وتعظيم سلام وياسادة يا كرام، بينما تستضيف شبكة الشرق الأوسط الدكتور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي حول قيمة الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية، والناقدة خيرية البشلاوي عن الاعمال الفنية التي تناولت العمل ، كما تقدم شبكة الشباب والرياضة فترات ياللا نبنيها ، ودراماتيكا ، وعيش المهنة.
وتقدم الشبكة الثقافية مجموعة عن الأعمال الفنية والغنائية علي موجه البرنامج الموسيقي اضافة لفترة بلاحدود علي موجات البرنامج الثقافي.
كما تحتفل قناة (نايل دراما) من خلال برنامج مساء الفن من خلال حلقة خاصة عن عيد العمال، ويستضيف البرنامج الفنان فتوح احمد، فيما تحتفل قناة “العائلة” من خلال برنامج “حياتنا”، وحلقة حول الاحتفال بعيد العمال، ويستضيف البرنامج المتحدث باسم اتحاد العمال مجدى بيومى وأمين صندوق الاتحاد أحمد فاوي، ويقدم برنامج “بيت العيلة حلقة عن حقوق العمال وواجباتهم، ويستضيف البرنامج نائب رئيس حزب الجيل والبرلمانى السابق نبيل عزمى، وبرنامج شباب كل يوم وحلقة الشباب والعمل ويستضيف مدرب التنمية البشرية أحمد محمد صلاح.
كما تحتفل قناة “نايل لايف” بحلقة خاصة من برنامج نهارك سعيد وصفحة جديدة عن عيد العمال، وتقدم القناة التعليمية حلقة من برنامج حديث التعليمية على الهواء مباشرة للاحتفال بعيد العمال وإذاعة بروموهات وفواصل خاصة بهذة المناسبة، وتحتفل قناة “نايل كوميدى” من خلال حلقة بعنوان يا عمال مصر اضحكوا.
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