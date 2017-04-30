أردوغان: سأسأل ترامب عن الرايات المرفوعة على قافلة أمريكية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إنه سيسأل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن لقطات الفيديو والصور الفوتوغرافية التي أظهرت رايات وحدات حماية الشعب الكردية مرفوعة على قافلة أمريكية في شمال سوريا.

وأظهرت لقطات فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قوات أمريكية تعزز وجودها على الحدود التركية السورية بعد تصاعد التوترات بين القوات التركية ووحدات حماية الشعب قرب الحدود السورية.

وكثفت تركيا هجماتها ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وضد وحدات حماية الشعب في شمال سوريا.

ويشن حزب العمال الكردستاني تمردا في جنوب تركيا منذ ثلاثة عقود ضد الدولة التركية. وتعتبر الولايات المتحدة وتركيا الحزب منظمة إرهابية.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، إن الولايات المتحدة ينبغي أن توقف تعاونها مع وحدات حماية الشعب الكردية.