 Moheet on google
الأحد 30 ابريل 2017 06:41 مساءً
روابط سريعة
أردوغان: سأسأل ترامب عن الرايات المرفوعة على قافلة أمريكية
الرئيس التركي رجب طجيب اردوغان

أردوغان: سأسأل ترامب عن الرايات المرفوعة على قافلة أمريكية

الأحد، 30 ابريل 2017 06:05 م
متابعات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إنه سيسأل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن لقطات الفيديو والصور الفوتوغرافية التي أظهرت رايات وحدات حماية الشعب الكردية مرفوعة على قافلة أمريكية في شمال سوريا.

وأظهرت لقطات فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قوات أمريكية تعزز وجودها على الحدود التركية السورية بعد تصاعد التوترات بين القوات التركية ووحدات حماية الشعب قرب الحدود السورية.

وكثفت تركيا هجماتها ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وضد وحدات حماية الشعب في شمال سوريا.

ويشن حزب العمال الكردستاني تمردا في جنوب تركيا منذ ثلاثة عقود ضد الدولة التركية. وتعتبر الولايات المتحدة وتركيا الحزب منظمة إرهابية.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، إن الولايات المتحدة ينبغي أن توقف تعاونها مع وحدات حماية الشعب الكردية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3