أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أن حركة الملاحة في القناة حققت رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة خلال اليوم الأحد وأمس بعبور 111 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت 7 ملايين و100 ألف طن.

وأوضح مميش - في بيان صحفي اليوم - أن عدد السفن العابرة اليوم بلغ 62 سفينة بإجمالي حمولات بلغ 3 ملايين و442 ألف طن، وكانت أكبر السفن التي عبرت القناة ضمن قافلة الشمال سفينة الحاويات الدانمركية العملاقة “Merit Maersk” القادمة من روتردام ومتجهة إلى سنغافورة، بينما كانت أكبر سفينة ضمن قافلة الجنوب ناقلة البترول العملاقة “GENE” التي ترفع علم جزر مارشال، بحمولة جزئية بلغت 163 ألف طن عقب تفريغ جزء من حمولتها في خط أنابيب السوميد، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين هيئة قناة السويس والشركة العربية لخطوط الأنابيب “سوميد”، مضيفا أن عدد السفن التي عبرت القناة أمس بلغ 49 سفينة بحمولات قياسية بلغت ثلاثة ملايين و606 آلاف طن.

وأرجع الفريق مميش أسباب الزيادات الكبيرة التي تشهدها حركة التجارة المارة بالقناة حاليا إلى تحسن حالة الاقتصاد العالمي ومشاريع التطوير المستمرة التي قامت بها هيئة القناة وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة، وتطوير الموانئ خاصة مينائي شرق وغرب بورسعيد وزيادة أعماقها؛ ما أدى إلى رفع تصنيف تلك الموانئ بالإضافة إلى السياسات التسويقية المرنة التي تتبعها الهيئة لجذب الخطوط الملاحية العالمية للقناة.