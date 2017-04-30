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المالية: تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه حتى نهاية مايو
الدولار وعملات عربية

المالية: تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه حتى نهاية مايو

الأحد، 30 ابريل 2017 06:03 م
محيط

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرارا اليوم /الأحد/ بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه، وذلك اعتبارا من غد /الاثنين/ الموافق الأول من مايو 2017 وحتى نهاية الشهر.

وكانت وزارة المالية قد قامت بخفض سعر الدولار الجمركي إلى 16.5 جنيه خلال شهر أبريل الجاري، مقارنة بنحو 17 جنيها في مارس الماضي.

يشار إلي أن الدولار الجمركي هو السعر الذي يتم به احتساب نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وكان عدد من الشركات والمستوردين للسلع قد طالبوا بتثبيت سعر الدولار الجمركى لمنع التذبذب الخاص بأسعار السلع المستوردة من الخارج وحسابات تلك الشركات وربحيتها، وهو ما استجابت له وزارة المالية.

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