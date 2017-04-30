قال رينس بريبوس كبير موظفي البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيتحدث مع زعيمي سنغافورة وتايلاند يوم الأحد بشأن التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية فيما يتعلق بالدمار النووي الشامل في آسيا.

وقال بريبوس لبرنامج “ذيس ويك” الذي تبثه شبكة “إيه.بي.سي” “نحتاج تعاونا عند مستوى معين مع أكبر عدد ممكن من الشركاء في المنطقة للتأكد من أن الأمور تسير بشكل جيد”.

وأضاف أن ترامب تحدث مع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي يوم السبت بشأن كوريا الشمالية وأن تواصله مع زعماء المنطقة يستهدف “توحيد الجميع في دعم خطة تحرك” إذا تفاقم الوضع في كوريا الشمالية.

وتابع أن ترامب يجري اتصالات منتظمة مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي وأنه بات على “صلة وثيقة” بنظيره الصيني شي جين بينغ.

وقال بريبوس “لا يوجد تهديد الآن يواجه هذا البلد ويواجه المنطقة أكبر مما يحدث في كوريا الشمالية”.

وأضاف أن المحادثات المرتقبة جاءت بدافع “احتمالات حدوث دمار نووي وشامل في آسيا” والولايات المتحدة في نهاية الأمر.