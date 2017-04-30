إريك بايلي ولوك شو ينضمان لقائمة المصابين بمانشستر يونايتد قبل مواجهة سلتا فيجوالأحد، 30 ابريل 2017 06:06 م
قبل أربعة أيام فقط من مواجهة سيلتا فيجو الإسباني في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، فقد مانشستر يونايتد الإنجليزي خدمات لاعبين أخرين بين صفوفه، بعد أن تعرض كل من الإيفواري إريك بايلي والظهير الأيسر لوك شو لإصابة اليوم الأحد في مباراة الفريق أمام سوانزي سيتي في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وخرج شو (21 عاما) من المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1) بعد أن تعرض لإصابة في الكاحل في الدقيقة العاشرة ونزل بدلا منه أنطونيو فالنسيا، بينما غادر بايلي لاعب الوسط الوحيد السليم الذي كان باقيا للبرتغالي جوزيه مورينيو في الدقيقة 61 ونزل مكانه ماتيو دارميان.
وأوضح مورينيو عقب انتهاء المباراة “لا أعلم أي شيء حتى الآن عن الإصابات. أعتقد أن إصابة لوك شو قد تكون هامة، لأن خروج لاعب من أرض الملعب بعد عشر دقائق من عمر اللقاء ليس أمرا عاديا،أخشى أن الأمر سيكون خطيرا”.
وقال المدرب البرتغالي “لقد خسرنا لاعبين وخسرنا نقاط، كان يوما سيئا”، مضيفا “المسألة ليست أننا نبدو متعبين ومرهقين، نحن متعبون ومرهقون بالفعل. هذه هي المباراة التاسعة لنا في أبريل الجاري وهذا أمر يفوق طاقة البشر”.
وواصل “لدينا فريق به 22 لاعبا تقلص عددهم إلى 13 أو 14. الجميع متعبون”.
وعقب إصابة شو وبايلي، يرتفع عدد اللاعبين المصابين بين صفوف مان يونايتد إلى ثمانية بعد كل من زلاتان إبراهيموفيتش وماركوس روخوس وكريس سمولينج وفيل جونز وتيموثي فوسو منساه وبول بوجبا، على الرغم من أن الأخير سيعود للملاعب الخميس المقبل.
وعن هذا الكم من الإصابات في فريقه، قال “لقد وصلنا لمرحلة قد يتعرض فيها أحد لكسر في ساقه وهو في طريقه من السرير إلى الحمام”.
وعن مواجهة سيلتا فيجو يوم الخميس المقبل، أكد مورينيو “سوف نقدم كل ما بوسعنا، لا يوجد أدنى شك في ذلك. بغض النظر إذا تأهلنا للنهائي أم لا. إنني سعيد للغاية باللاعبين”.
-
قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ضد "داعش" في مدينة الطبقة شمالي سوريا
أحرزت قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتدعمها واشنطن تقدما أمام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الطبقة (شمال سوريا)، حسبما اعلن ...Sun, 30 Apr 2017 08:59:10 GMT
-
بابا الفاتيكان يكشف عن مفاجأة في مباحثاته مع السيسي
كشف بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، عن طرحه قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه قتيلاً بالقرب من القاهرة، في فبراير من العام الماضي، خلال محادثاته مع ...Sun, 30 Apr 2017 09:08:04 GMT
-
«فتاة البرجر»: حصلت على ترخيص العربة.. وسأعمل لمدة 24 ساعة
أكدت ياسمين رحيم المعروفة إعلاميا باسم “فتاة عربة البرجر”، أنها قد استلمت التراخيص الخاصة بعرباتها أمس، موضحة أن الدولة ستقوم بعمل ساحة لعربات الطعام وستكون ...Sun, 30 Apr 2017 11:26:53 GMT
-
البورصة تخاطب 4 شركات للالتزام بإرسال القوائم المالية السنوية فى موعدها
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، فى جلستها المنعقدة الخميس الماضى، مخاطبة 4 شركات هى “العربية وبولفارا للغزل والنسيج، دلتا للطباعة والتغليف، الخدمات الملاحية ...Sun, 30 Apr 2017 09:51:10 GMT
-
مميش: الانتهاء من تنفيذ الأرصفة بموانئ بورسعيد بالكامل أكتوبر القادم
أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أن العمل بأرصفة ميناء شرق بورسعيد يسير بشكل جيد وسينتهي تنفيذ الأرصفة بالكامل أول أكتوبر القادم، يليه بدء العمل في ...Sun, 30 Apr 2017 11:46:46 GMT
-
بعد تهديدات الـ«فيفا».. الزمالك يُسابق الزمن مع أجوجو
يسابق مسئولو نادي الزمالك الزمن لإنهاء أزمة مستحقات الغانى جونيور أجوجو مهاجم الفريق الأسبق ، لمنع تعرض النادى لأى عقوبات مادية بعد تهديد الفيفا بمعاقبة القلعة ...Sun, 30 Apr 2017 11:00:30 GMT
-
قياس ضغط الدم بالمنزل.. تحذير مهم
رغم الاعتماد المتزايد على أجهزة قياس ضغط الدم في المنزل للتعامل مع مرضى ضغط الدم المرتفع خلصت دراسة صغيرة إلى نتائج غير مريحة بشأن تلك الطريقة. ويقول الباحثون إن ...Sat, 29 Apr 2017 15:18:18 GMT
-
نجاة حنان مطاوع من موت محقق بعد تصادم سيارتها بمقطورة
تعرضت الفنانة حنان مطاوع إلى حادث سير كبير، بعد تصادم سيارتها مع سيارة مقطورة تسير بشكل عكسى، ولكنها نجت منها دون التعرض لأى إصابات. وكتبت حنان عبر حسابها بموقع ...Fri, 28 Apr 2017 11:50:49 GMT
-
«روشتة» الأسد للقضاء على الحرب الأهلية في سوريا
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن الطريق لإعادة الأمان إلى سوريا هو إيقاف دعم الإرهابيين من الخارج والمصالحة بين كل السوريين. وأوضح الأسد خلال لقاء مع قناة ...Fri, 28 Apr 2017 10:22:06 GMT