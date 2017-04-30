قبل أربعة أيام فقط من مواجهة سيلتا فيجو الإسباني في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، فقد مانشستر يونايتد الإنجليزي خدمات لاعبين أخرين بين صفوفه، بعد أن تعرض كل من الإيفواري إريك بايلي والظهير الأيسر لوك شو لإصابة اليوم الأحد في مباراة الفريق أمام سوانزي سيتي في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخرج شو (21 عاما) من المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1) بعد أن تعرض لإصابة في الكاحل في الدقيقة العاشرة ونزل بدلا منه أنطونيو فالنسيا، بينما غادر بايلي لاعب الوسط الوحيد السليم الذي كان باقيا للبرتغالي جوزيه مورينيو في الدقيقة 61 ونزل مكانه ماتيو دارميان.

وأوضح مورينيو عقب انتهاء المباراة “لا أعلم أي شيء حتى الآن عن الإصابات. أعتقد أن إصابة لوك شو قد تكون هامة، لأن خروج لاعب من أرض الملعب بعد عشر دقائق من عمر اللقاء ليس أمرا عاديا،أخشى أن الأمر سيكون خطيرا”.

وقال المدرب البرتغالي “لقد خسرنا لاعبين وخسرنا نقاط، كان يوما سيئا”، مضيفا “المسألة ليست أننا نبدو متعبين ومرهقين، نحن متعبون ومرهقون بالفعل. هذه هي المباراة التاسعة لنا في أبريل الجاري وهذا أمر يفوق طاقة البشر”.

وواصل “لدينا فريق به 22 لاعبا تقلص عددهم إلى 13 أو 14. الجميع متعبون”.

وعقب إصابة شو وبايلي، يرتفع عدد اللاعبين المصابين بين صفوف مان يونايتد إلى ثمانية بعد كل من زلاتان إبراهيموفيتش وماركوس روخوس وكريس سمولينج وفيل جونز وتيموثي فوسو منساه وبول بوجبا، على الرغم من أن الأخير سيعود للملاعب الخميس المقبل.

وعن هذا الكم من الإصابات في فريقه، قال “لقد وصلنا لمرحلة قد يتعرض فيها أحد لكسر في ساقه وهو في طريقه من السرير إلى الحمام”.

وعن مواجهة سيلتا فيجو يوم الخميس المقبل، أكد مورينيو “سوف نقدم كل ما بوسعنا، لا يوجد أدنى شك في ذلك. بغض النظر إذا تأهلنا للنهائي أم لا. إنني سعيد للغاية باللاعبين”.