 Moheet on google
الأحد 30 ابريل 2017 06:34 مساءً
روابط سريعة
رصاصة غادرة تنهي حياة ضابط بالعريش
رصاصة طلق ناري نارى مسدس بندقية خرطوش رصاص قتل

رصاصة غادرة تنهي حياة ضابط بالعريش

الأحد، 30 ابريل 2017 05:59 م

استشهد ضابط شرطة، وأصيب أحد أفراد الأمن، اليوم السبت، أثناء تأديتهما خدمتهما على كمين بالطريق الدائري جنوب العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقال مصدر أمني، إن الضابط الذي استشهد يدعى النقيب “عبد الله جمال – 25 عامًا” من محافظة الدقهلية، وأصيب أمين شرطة، بطلقات نارية أثناء تأديتهما خدمتهما على كمين بالعريش، إثر إطلاق عناصر تكفيرية طلقات نارية من رصاص قناصة، وتم نقل جثمان الشهيد، والمصاب في حالة حرجة إلى المستشفى العسكري بالعريش.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3