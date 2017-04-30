كشفت إحدى نساء الحرس النسائي الكوري الشمالي السابق، عن الفظائع التي شاهدتها في السجون السرية للزعيم كيم جونج أون، حيث يواجه الآلاف الجوع والضرب والذبح.

وروت حارسة السجن، ليم هاي جين ما شاهدته في مخيم كوري شمالي، ولحظة مقتل سبعة من أفراد أسرة واحدة؛ انتقامًا من فرار شقيقين من معسكر الاعتقال في كوريا الشمالية، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

فضلًا عن ذلك، تعرض عدد أكبر من السجناء للضرب المبرح كعقوبة جماعية على الاختراق، وبعد القبض عليهما في الصين، قالت هاي جين: إنه تم قطع رأس الشقيقين أمام الجميع.

وأضافت أنهم دعوا الجميع لمشاهدة عملية الذبح؛ تحذيرا بعدم الفرار، ثم أمر السجناء الآخرين برمي الحجارة عليهم.

وأدى هذا الموقف إلى تعرضها للصدمة، كما كانت لا تأكل لعدة أيام، وقالت الحارسة: إنها واحدة من العديد من الحوادث الرهيبة التي شاهدتها خلال سبع سنوات كحارس في المخيم، بما في ذلك عمليات القتل الروتينية والتعذيب والاغتصاب للسجناء السياسيين الذين أعلنوا العداء للدولة.

وقدمت الحارسة نظرة فريدة من نوعها عن أهوال معسكرات العمل القسري في كوريا الشمالية التي يقدر عدد المعتقلين بها بنحو 200 ألف شخص.